A Mosca, in vista della Parata del Giorno della Vittoria prevista per il 9 maggio, la Piazza Rossa è stata completamente blindata. Sono presenti cecchini, droni e dispositivi di jamming, mentre le autorità russe hanno rafforzato la sicurezza. Nel frattempo, Kiev ha avvertito di non recarsi nel centro di Mosca, e sui social media si moltiplicano i messaggi di allerta. La città si prepara a ospitare la tradizionale cerimonia militare, con forze e mezzi schierati lungo la piazza.

Roma, 8 maggio 2026 - A Mosca tutto è pronto per la Parata del Giorno della Vittoria del 9 maggio. Unità e mezzi dell’esercito russo sfileranno nella Piazza Rossa davanti al presidente Vladimir Putin ed a varie autorità russe e straniere, per celebrare il trionfo sulla Germania nazista. Un evento importante per la Russia, non rimandabile, ma l’aria è tutt'altro che di festa. Infatti il timore di un attacco ucraino nella capitale è tangibile, e proprio nel bel mezzo della simbolica piazza, cioè l’incubo di Putin, che ha tentato di mettere al sicuro l’evento, prima dichiarando una tregua unilaterale di 48 ore, nella speranza che Kiev la rispettasse, poi è passato alla minaccia di radere al suolo la capitale avversaria in caso di attacco durante i festeggiamenti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mosca, Piazza Rossa blindata: cecchini, droni e jamming. Ma non c’è aria di festa, Kiev tiene alta la tensione: “Non andateci”. E il web fa il resto

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Mosca, Piazza Rossa blindata: cecchini, droni e jamming. Ma non c’è aria di festa, Kiev tiene alta la tensione: Non andateci. E il web fa il restoDomani per il Giorno della Vittoria la capitale russa teme un attacco ucraino, nonostante la tregua proposta da Putin e le minacce di radere al suolo Kiev come ritorsione. Raid o no, forse a Zelensky ... msn.com

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Al momento si potrebbe ipotizzare che ad alcuni giornalisti sia stato impedito di essere fisicamente presenti in Piazza Rossa; per tutto il resto bisognerà attendere domani. È importante ricordare che il termine 'internazionali' si riferisce a testate provenienti da n - facebook.com facebook

Ora, un cessate il fuoco proposto solo per garantire una pausa alle loro celebrazioni in Piazza Rossa. Gli attacchi aerei di oggi sull'Ucraina dimostrano ancora una volta che la Russia non è seria quando parla di cessate il fuoco o di pace. 2/3 x.com