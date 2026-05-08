Mosca 9 maggio sotto scacco | parate ridotte per minacce di droni

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 maggio, a Mosca, le celebrazioni della giornata nazionale sono state ridotte e caratterizzate da una presenza limitata di mezzi militari. La decisione di eliminare i mezzi corazzati dalla parata è stata presa a causa di recenti minacce di droni, che hanno portato a un rafforzamento delle misure di sicurezza. Nel frattempo, si discute su come il blocco di internet possa influenzare la gestione del malcontento sociale nel paese.

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? Punti chiave Come influenzerà il blocco di internet la gestione del malcontento sociale?. Perché il Cremlino ha deciso di eliminare i mezzi corazzati dalla parata?. Chi sono i vertici della sicurezza russa coinvolti nelle tensioni interne?. Quanto incide la vulnerabilità dei droni sulla legittimità storica di Putin?.? In Breve Analisti Abbas Gallyamov e Alexander Baunov evidenziano logoramento del consenso e immagine di Putin.. Settore digitale russo subirà interruzioni di telefonia e internet per diversi giorni.. Il 70% della popolazione russa si trova nel raggio d'azione delle forze ucraine.. Conflitto attuale supera in durata la Grande Guerra Patriottica del 1941-1945.🔗 Leggi su Ameve.eu

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