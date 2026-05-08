Un’eruzione vulcanica ha colpito una zona frequentata da escursionisti, provocando morti e dispersi tra i presenti. Secondo testimoni, si è udito un boato molto forte prima che la nube di cenere e lapilli si alzasse nel cielo. Le autorità stanno ancora valutando l’entità dei danni e stanno intervenendo sul sito per le operazioni di soccorso e ricognizione. La zona è stata immediatamente evacuata e chiusa al pubblico.

Ci sono luoghi in cui la natura impone improvvisamente la sua forza, trasformando paesaggi spettacolari in scenari di emergenza nel giro di pochi minuti. Il rumore del terreno che cambia, il cielo che si oscura e la sensazione che qualcosa di incontrollabile stia accadendo senza possibilità di fuga. È in questi contesti estremi che l’attività vulcanica può colpire con conseguenze immediate, lasciando poco spazio alle operazioni di salvataggio e mettendo a dura prova anche le squadre di soccorso più esperte. Ogni intervento diventa una corsa contro il tempo e contro condizioni ambientali in rapido peggioramento. Leggi anche: Vulcano in eruzione: scatta l’allerta tsunami L’eruzione del Dukono e le vittime sull’isola di Halmahera.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Morti e dispersi!”. L’eruzione del vulcano sorprende gli escursionisti: “Un boato enorme!”

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