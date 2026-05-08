La Procura di Salerno ha reso note le sue conclusioni sul decesso di un cittadino indiano avvenuto il 24 aprile presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Dopo aver esaminato le indagini, ha ribadito che non ci sono elementi che supportino l’ipotesi di abbandono. La procura ha anche dichiarato che al momento non ci sono riscontri che confermino questa teoria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Finalmente, dopo una serie di notizie, non ufficiali, la Procura di Salerno interviene sul decesso di Paul Neeraj, cittadino indiano morto il 24 aprile all’ ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Secondo i primi accertamenti, Neeraj non è mai stato abbandonato davanti al nosocomio e le cause della sua morte non sono da collegarsi a presunte condizioni di sfruttamento nella piana: l’uomo è arrivato con mezzi propri, accompagnato da alcuni connazionali, tra cui un familiare che ha seguito tutte le fasi del ricovero ed è rimasto in contatto con i sanitari. Le verifiche hanno inoltre escluso, allo stato, che il quadro clinico fosse riconducibile a esposizione a sostanze tossiche o a lavori agricoli irregolari.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Morte di Paul Neeraj, la Procura: “Nessun abbandono. Ipotesi senza riscontri”

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