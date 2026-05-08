Un nuovo progetto cinematografico si concentra su un personaggio noto come il Morlupi, un uomo che lavora tra i quartieri periferici di Roma e si occupa di preparare panini intitolati a grandi opere letterarie. Nel frattempo, un'indagine si sviluppa attorno a un profilo Instagram che potrebbe essere collegato a un caso criminale ancora da chiarire, aprendo uno scenario che coinvolge sia il mondo dei social che quello delle vite invisibili nei margini della città.

?? Punti chiave Chi è il paninaro che prepara panini con nomi di classici letterari? Come può un profilo Instagram aiutare a risolvere un mistero criminale? Perché la crescita dei senzatetto in Italia raggiunge i centomila individui? Cosa nasconde il Policlinico Umberto I dietro la sua facciata urbana??? In Breve I senzatetto in Italia sono passati da 40 mila a oltre 100 mila individui. Personaggi come Buzzini, Alice Penna e Joseph Koné popolano la trama del noir. Il protagonista Otello De Bartol .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morlupi: il noir che dà voce agli invisibili tra i margini di Roma

Notizie correlate

Foggia, il romanzo che dà voce agli invisibili e ai dimenticatiEmiliano Moccia, giornalista e scrittore foggiano, analizza attraverso il romanzo Funerale contromano la condizione degli emarginati in Capitanata,...

François Morlupi: il noir che rende visibili i fantasmi della CapitaleI fantasmi esistono, sono tra noi, li incrociamo tutti i giorni, ma non li vediamo, spesso li ignoriamo.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: François Morlupi: il noir che rende visibili i fantasmi della Capitale; Francois Morlupi, Il cielo degli invisibili (Feltrinelli, 2026); Morlupi e il giallo degli invisibili: Roma come non l'hai mai letta; Francois Morlupi racconta Il cielo degli invisibili.

François Morlupi: il noir che rende visibili i fantasmi della CapitaleEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Francois Morlupi racconta Il cielo degli invisibiliI fantasmi esistono, sono tra noi, li incrociamo tutti i giorni, ma non li vediamo, spesso li ignoriamo . Sono fantasmi, o come spesso si dice, ... quotidiano.net

Ma come mai il nuovo romanzo di François Morlupi si intitola "Il cielo degli invisibili" Lo abbiamo chiesto direttamente all'autore. - facebook.com facebook