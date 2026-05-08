Morena morta dopo l’intervento per ridurre lo stomaco | Mia zia si era indebitata diceva | ‘Vado verso una nuova vita’

Una donna è deceduta meno di un mese dopo aver subito un intervento di riduzione dello stomaco. L’operazione è stata eseguita il 28 luglio e la morte si è verificata il 23 agosto. La famiglia aveva riferito che la donna si era indebitata per affrontare l’intervento e aveva parlato di un nuovo inizio. La vicenda ha suscitato attenzione sulla procedura e sulle condizioni che hanno portato al decesso.

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Ravenna, 8 maggio 2026 – L’operazione era stata effettuata il 28 luglio. E meno di un mese dopo, il 23 agosto, Morena Bartolotti era morta. Sono passati quasi tre anni e ora i famigliari della 62enne - tra cui i genitori, il marito, i figli e la nipote - chiedono un risarcimento al medico che la operò e alla clinica privata in cui avvenne l’intervento, l’Upcm Salvador Mundi di Roma: in totale un milione e 883mila euro. La richiesta al tribunale civile di Ravenna è stata avviata dagli avvocati Chiara Rinaldi e Federica Zaccarini. E si affianca a un procedimento penale, a Roma, per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario a carico del medico, davanti al giudice monocratico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morena morta dopo l’intervento per ridurre lo stomaco: “Mia zia si era indebitata, diceva: ‘Vado verso una nuova vita’” Notizie correlate Leggi anche: Stefania Sandrelli: «Gino Paoli era un adorabile bugiardo, che avesse una moglie lo seppi da mia zia, a cui risposi: ma io mica me lo devo sposare» Fabregas si scusa: «Ho fatto una cosa di cui non vado fiero, come diceva Chivu...»dopo la partita Milan–Como, l’allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, ha affrontato i microfoni di DAZN per chiarire quanto accaduto in campo e per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Morena morta dopo l’intervento per ridurre lo stomaco: Mia zia si era indebitata, diceva: ‘Vado verso una nuova vita’; Guerra del Tuscolano: blitz nella villa dove si nascondeva il killer assoldato dal clan; Chiesto maxi risarcimento. Muore dopo l’intervento di riduzione dello stomaco. Il chirurgo a processo; Quindici anni dall'attentato a Marrakech: Un tempo lunghissimo senza i miei tre amici. Morena morta dopo l’intervento per ridurre lo stomaco: Mia zia si era indebitata, diceva: ‘Vado verso una nuova vita’La nipote della 62enne morta dopo l’operazione per ridurre lo stomaco: Dimagrire era il suo cruccio, le avevano detto che non c’erano rischi ... ilrestodelcarlino.it Chiesto maxi risarcimento. Muore dopo l’intervento di riduzione dello stomaco. Il chirurgo a processoLa famiglia, con azione civile, chiede un milione e 883mila euro a medico e clinica Evidenziate plurime condotte negligenti, imprudenti e imperite. ilrestodelcarlino.it Luigia Chianese. . https://www.librieopinioni.com/2026/05/morena-beltrami-langelo-della-morte.html #Recensione e #Video Recensione di Luigia Books Blogger Morena Beltrami - L’Angelo della Morte 2° vol. “La Stirpe dei Dannati” #Blog #LibriEOpinioni Link - facebook.com facebook