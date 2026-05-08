MORBEGNO L’omaggio di Morbegno a Ezio Vanoni, il "ministro della montagna" a 70 anni dalla sua scomparsa prenderà avvio stamane alle 11 con la commemorazione e la resa degli Onori al monumento di via Forestale alla presenza degli Alpini di Morbegno e di una rappresentanza di studenti delle scuole medie. Nel pomeriggio, invece, l’auditorium Sant’Antonio a partire dalle 14.30 ospiterà un convegno aperto a tutta la cittadinanza nel corso del quale si susseguiranno diversi e qualificati interventi tra cui "La redistribuzione dei redditi nell’etica vanoniana per le nuove generazioni" (senatrice Mariapia Garavaglia - Presidente ANPC) ed "Ezio Vanoni nel suo contesto territoriale e culturale" (Ingegner Benedetto Abbiati - Società Economica Valtellinese).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morbegno ricorda “il ministro“

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