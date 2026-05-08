Monza la gara 3 è fatale Festeggia il Valdagno

A Monza, la terza gara della stagione si è conclusa con un risultato negativo per la squadra locale, che ha visto il suo cammino interrompersi prematuramente. La formazione avversaria ha festeggiato la vittoria, mentre il bilancio complessivo dell’annata rimane positivo, con la qualificazione ai quarti di finale nei playoff e l’accesso alle finali a quattro della Wse Cup, obiettivi raggiunti per la prima volta in dieci anni di serie A1.

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Il bilancio stagionale resta soddisfacente. La conferma arriva dal raggiungimento dei quarti ai playoff e dall’approdo alle finali a quattro di Wse Cup, due traguardi rimasti proibiti in questi dieci anni di serie A1. Ma qualche rimpianto rimane per l’eliminazione a opera del Why Sport Valdagno, sconfitto in casa per 2-3 in gara 1 dall’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar e poi capace di andare a prendersi il diritto di giocare la semifinale nelle due partite successive. La formazione vicentina, dopo aver pareggiato il conto sbancando il PalaSomaschini con lo stesso punteggio di 2-3, ha chiuso la questione imponendosi per 7-2 in gara 3. La resa ospite è stata comunque orgogliosa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, la gara 3 è fatale. Festeggia il Valdagno Notizie correlate Monza, scattano i playoff: caccia al colpo contro il ValdagnoI risultati della stagione regolare non sono utili per indicare la favorita: all’andata l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar si prese i tre... Leggi anche: Monza, che colpaccio. Valdagno al tappeto Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Monza, la gara 3 è fatale. Festeggia il Valdagno; Pallavolo maschile: Perugia Campione d'Italia 2026, vince lo Scudetto della Superlega contro Civitanova · Volley; Play Off Scudetto, mercoledì Gara 3 tra Perugia e Civitanova; Bassano si conferma superiore in Gara-1, ma Valdagno no: Monza è più cinico e vince nel finale. Monza, la gara 3 è fatale. Festeggia il ValdagnoIl bilancio stagionale resta soddisfacente. La conferma arriva dal raggiungimento dei quarti ai playoff e dall’approdo alle finali a quattro di Wse Cup, due traguardi rimasti proibiti in questi dieci ... ilgiorno.it Hockey su pista, Valdagno espugna il PalaSomaschini: Monza rimandata a Gara 3 nei playoffMonza reagisce nella ripresa ma non basta: Valdagno si impone 2-3 e riporta la serie in equilibrio. Decisiva Gara 3 del 6 maggio. mbnews.it Il Liceo Frisi, nell'ambito del progetto "pomeriggi culturali" organizza presso l'Oratorio Chiara Luce Badano di Monza, una cena sociale di raccolta fondi per l'associazione In&Out of the Ghetto, che porta avanti progetti di sviluppo di comunità in Zambia. Il Liceo facebook Il #Padova al lavoro per riscattare il portiere Alessandro #Sorrentino dal #Monza. #calciomercato x.com