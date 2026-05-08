Montoro rilievi dell’ASL confermano che l' acqua erogata è sicura

L'ASL di Montoro ha confermato che l'acqua fornita alla popolazione è sicura. Nel frattempo, Alto Calore Servizi S.p.A. ha reso noto di aver incontrato il sindaco del Comune per discutere sulla presenza di tetracloroetilene nelle acque sotterranee, un problema che era tornato alla ribalta dopo l’ultima comunicazione regionale. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e preoccupazioni tra i residenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che l’amministratore unico della Società ha avuto un confronto con il Sindaco di Montoro in merito alla storica questione della presenza di tetracloroetilene nelle acque sotterranee, tornata all'attenzione pubblica dopo la recente comunicazione della Regione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Acqua potabile, i controlli confermano: “In Umbria è sicura”La Regione ha presentato il primo report a seguito degli screening effettuati sulle acque destinate al consumo umano per la ricerca di Pfas L'acqua... Leggi anche: Giornata mondiale dell’acqua: ogni giorno 1.000 bambini muoiono per acqua non sicura