Montoro Regione e Alto Calore al lavoro sul dossier acqua

A Montoro, le autorità regionali e la società responsabile della gestione delle risorse idriche stanno lavorando su un nuovo dossier riguardante la qualità dell’acqua. La questione della presenza di tetracloroetilene nelle falde sotterranee, che da tempo preoccupa la comunità, ha portato a un aggiornamento delle attività di monitoraggio e intervento. La situazione si trova ora in una fase diversa rispetto al passato, con iniziative in corso per affrontare il problema.

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Tempo di lettura: 2 minuti La storica emergenza legata alla presenza di tetracloroetilene nelle falde di Montoro entra in una nuova fase. Dopo la nota della Regione Campania e il confronto tra Alto Calore e il sindaco, la società annuncia un piano strutturale definitivo da presentare entro 40 giorni. L’obiettivo è archiviare le soluzioni provvisorie e garantire sicurezza idrica stabile, valutando anche la delocalizzazione dei pozzi verso aree non contaminate. “Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che l’amministratore unico della Società ha avuto un confronto con il Sindaco di Montoro in merito alla storica questione della presenza di tetracloroetilene nelle acque sotter-ranee, tornata all’attenzione pubblica dopo la recente comunicazione della Regione Campania (n.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Montoro, Regione e Alto Calore al lavoro sul dossier acqua Notizie correlate Sigilli per l’acqua a Paduli, Vessichelli chiede chiarimenti all’Alto CaloreNel comune di Paduli, negli ultimi giorni sono stati segnalati interventi da parte di una ditta esterna insieme a personale dell’Alto Calore... Tour "Acqua letteraria", il convegno promosso dall'Alto CaloreIl Tour Acqua Letteraria rappresenta un momento di incontro dedicato a dialoghi, scienza e cultura attorno alla risorsa acqua, elemento fondamentale... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Montoro e le acque inquinate: la lettera del sindaco Carratù; Montoro, acqua inquinata. Carratù: I controlli saranno rigorosi. Tetracloroetilene nelle falde di Montoro, Alto Calore annuncia un piano definitivo entro 40 giorniAlto Calore Servizi S.p.A. accelera verso una soluzione definitiva alla storica problematica della presenza di tetracloroetilene nelle acque sotterranee del territorio di Montoro. La questione è torna ... irpiniaoggi.it Alto Calore accelera sul caso tetracloroetileneIn ogni caso, per risolvere in via definitiva la vicenda, Alto Calore, attraverso le proprie strutture tecniche, si impegna a fornire – entro 40 giorni – un progetto strutturale e definitivo, ... irpinia24.it Fuori Servizio Programmato del 7 Maggio 2026-AGGIORNAMENTO-. Lavori posticipati di 24H Alto Calore Servizi Spa comunica che i lavori di collegamento alla nuova rete programmati per il giorno 7 Maggio (Giovedì) che prevedevano la sospensione tempo - facebook.com facebook