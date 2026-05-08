Montesarchio proscioglimento in appello per un 71enne accusato di falsificazione di documenti

La Corte d’Appello di Napoli ha deciso di prosciogliere un uomo di 71 anni di Montesarchio, che era stato imputato per diversi reati di falsificazione di documenti pubblici e privati. L’uomo era assistito dall’avvocato Vittorio Fucci. La decisione è arrivata al termine di un procedimento che aveva coinvolto l’accusato dopo le accuse mosse nei suoi confronti.

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La Corte d’Appello di Napoli ha disposto il proscioglimento di un uomo di 71 anni di Montesarchio, difeso dall’avvocato Vittorio Fucci, imputato per una serie di reati legati alla falsificazione di documenti pubblici e privati.L’accusa contestava all’imputato, nell’ambito di un presunto disegno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Falsificazione di documenti, assolto in Appello imputato sannita Attrezzi agricoli rubati in un terreno: 72enne di Montesarchio prosciolto in AppelloTempo di lettura: 2 minutiLa Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di P.