Montemarano dice addio Assuntino 34 anni | fatale un incidente agricolo

A Montemarano si piange la scomparsa di Assuntino, un uomo di 34 anni rimasto vittima di un incidente agricolo. Dopo l’incidente, è stato trasportato all’ospedale Moscati di Avellino, dove purtroppo si è spento. La notizia ha suscitato dolore tra i familiari e la comunità locale. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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Si chiamava Assuntino. Aveva 34 anni e viveva a Montemarano. È morto all'ospedale Moscati di Avellino dopo un incidente agricolo. Un lavoro di sempre, in una terra di sempre. E poi il silenzio.Le parole di un sindaco e di una comunità feritaIl sindaco Beniamino Palmieri non ha cercato le parole.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Incidente agricolo a Montemarano: grave un 34enne, comunità in apprensioneAvellino, un uomo di 34 anni, di Montemarano, è ricoverato in condizioni gravissime dopo un incidente avvenuto nei campi lo scorso mercoledì. Incidente agricolo, Assuntino muore dopo sei giorni di agoniaTempo di lettura: 2 minutiProfondo dolore a Montemarano per la scomparsa di Assuntino, il 34enne rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Montemarano dice addio Assuntino, 34 anni: fatale un incidente agricolo; Dolore a Montemarano: addio ad Assuntino Caruccio, amico di tutti e cuore della squadra; Montemarano, lacrime e palloncini bianchi per l'ultimo saluto ad Assuntino; Montemarano, ferito dalla motozappa: Assuntino non ce l'ha fatta. Misericordia Di Montemarano - fo-fo.facebook.com facebook