Monte San Primo il Coordinamento attacca la Regione | Silenzio politico sul progetto sciistico

Il Coordinamento ha criticato la Regione per il suo silenzio riguardo al progetto sciistico sul Monte San Primo. Secondo l’organizzazione, la Giunta regionale non avrebbe affrontato le problematiche sollevate dal piano promosso dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano e dal Comune di Bellagio. Il progetto in questione riguarda interventi legati allo sci e all’innevamento artificiale sulla montagna. La questione è al centro di un dibattito tra le parti coinvolte.

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Secondo il Coordinamento, la Giunta regionale avrebbe evitato di entrare nel merito delle criticità sollevate sul piano promosso dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano e dal Comune di Bellagio, che prevede interventi legati allo sci e all’innevamento artificiale sul Monte San Primo.Nel.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Monte San Primo, nuova interrogazione sul progetto sciistico: chiesta una revisione, “Sì a turismo lento e sentieri” Sci sul monte San Primo, la minoranza in Regione chiede la revisione del progettoBellagio (Como), 6 maggio 2026 – A distanza di sei mesi dall’audizione di ottobre, quando il Coordinamento “Salviamo il Monte San Primo” è stato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Monte San Primo, nuova interrogazione sul progetto sciistico: chiesta una revisione, Sì a turismo lento e sentieri; Sci sul monte San Primo, la minoranza in Regione chiede la revisione del progetto; Primo Maggio 2026 Ore 1600 Ben Ventoso E La Breva; Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone. Monte San Primo, nuova interrogazione sul progetto sciistico: chiesta una revisione, Sì a turismo lento e sentieriI consiglieri regionali Rosati e Orsenigo chiedono di eliminare i nuovi impianti sciistici dal progetto del Monte San Primo: Le risorse vadano a turismo lento, sentieri e riqualificazione ambientale ... quicomo.it Lago di Como, il monte meraviglioso da salvare: No impianti da sci e opere da 5 milioniAncora in primo piano la battaglia per salvare il Monte San Primo, gioiello del Lago di Como (qui tutti i racconti). In prima linea il coordinamento Salviamo il Monte San primo che si batte contro la ... comozero.it ‘ ’ : ! BELLAGIO (CO) - Sulla questione del Monte San Primo la Regi - facebook.com facebook Piossasco: Primo maggio con la tradizionale salita sul monte san Giorgio x.com