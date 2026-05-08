Montagna torna il fondo da 250 mila euro per i comuni svantaggiati

È stato approvato il ripristino di un fondo di 250 mila euro destinato ai comuni in condizioni di svantaggio. Questa somma sarà utilizzata principalmente per interventi sulla manutenzione delle strade e per interventi legati alla gestione della neve. I fondi consentiranno di migliorare i servizi di base, con priorità alle aree più bisognose, e di garantire interventi di emergenza nelle zone montane.

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? Punti chiave Come influirà questo stanziamento sulla manutenzione delle strade e della neve?. Quali servizi essenziali riceveranno priorità con i nuovi fondi stanziati?. Chi ha guidato la trattativa per ripristinare la dotazione finanziaria?. Come potrà il nuovo bando fermare lo spopolamento dei borghi montani?.? In Breve Fondi destinati a servizi sociali, trasporto scolastico, manutenzione viaria e sgombero neve.. Intervento basato sulla legge regionale numero 30 del 2007.. Partecipazione di Franca Biglio ANPCI e del sindaco di Seren Dario Scopel.. Proposta di nuovo bando per investimenti infrastrutturali presentata all'assessore Zecchinato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montagna, torna il fondo da 250 mila euro per i comuni svantaggiati Notizie correlate Unione dei comuni del Pratomagno, fondo della montagna finanziato un progetto interterritoriale da oltre 300.000 euroArezzo, 26 marzo 2026 – Unione dei comuni del Pratomagno, fondo della montagna finanziato un progetto interterritoriale da oltre 300. Strade più sicure nei piccoli comuni, dalla Provincia un fondo da 130 mila euro per l’entroterraVia libera del Consiglio provinciale ai contributi per la messa in sicurezza della viabilità, interverranno direttamente i comuni Come evidenzia il... Contenuti utili per approfondire Si parla di: A Predazzo torna il Convegno Nazionale di Formazione Giovani, Sport e Montagna. Montagna, il Veneto istituisce il Fondo regionale: 30 milioni di euro l'anno contro lo spopolamento. «Investiamo sulle potenzialità»La Regione Veneto stanzia oltre 30 milioni di euro all'anno contro spopolamento delle montagne: le risorse sono state approvate dalla Giunta regionale all'interno del Collegato alla Legge di Stabilità ... ilgazzettino.it Fondo per la montagna in soccorso del territorio All’Unione dei Comuni oltre un milione di euroUn aiuto importante per un territorio che ha tante potenzialità. Due milioni di euro dalla Regione Toscana per i territori montani: nei giorni scorsi, infatti, è stato pubblicato il decreto che ... lanazione.it