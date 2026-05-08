Il sindaco di Appignano ha accusato il sindaco di Ascoli di aver compiuto un gesto considerato ostile nei confronti dei piccoli comuni montani. La polemica riguarda le modifiche introdotte dal nuovo decreto governativo, che, secondo alcuni, metterebbero a rischio l’identità e le risorse delle comunità più piccole dell’area. La discussione si concentra sulla possibilità di difendere gli interessi delle zone montane di fronte alle nuove normative.

? Domande chiave Perché il nuovo decreto governativo minaccia l'identità dei piccoli comuni?. Come può il sindaco di Ascoli difendere i propri interessi montani?. Chi garantisce la neutralità di Anci Marche in questa disputa territoriale?. Quali conseguenze avrà la sentenza del Tar per i borghi marchigiani?.? In Breve 23 comuni firmatari del ricorso contestano il nuovo Dpcm sulla classificazione montana.. Il consigliere Giuseppe Falciani ha pubblicato critiche poi rimosse sulla rilevanza politica.. Il sindaco di Ascoli Piceno ricopre la presidenza di Anci Marche.. La battaglia legale si sposterà presso la sede del Tar del Lazio.. La sindaca di Appignano del Tronto, Sara Moreschini, ha lanciato un attacco frontale contro l’amministrazione di Ascoli Piceno dopo la decisione di quest’ultima di intervenire davanti al Tar del Lazio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montagna, Appignano attacca Ascoli: «Gesto ostile contro i piccoli»

Notizie correlate

Monza in ospedale: il gesto dei calciatori per i piccoli pazienti?? Cosa sapere I calciatori del Monza hanno visitato il Centro Maria Letizia Verga di Monza il 29 aprile.

Montagna sotto assedio: Schlein attacca il taglio dei fondi ai comuni? Cosa sapere A Roma Elly Schlein denuncia il taglio dei fondi ai comuni montani il 29 aprile.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Comuni esclusi dalla montagna, scende in campo anche Appignano: Ascoli difende un privilegio a danno delle aree interne; Castignano contro il ricorso del Comune di Ascoli: duro affondo del sindaco Fabio Polini; Comuni montani, Ascoli ricorre al Tar: Scelta per equità e solidarietà verso i territori esclusi.

Un bergamasco di montagna ha ridisegnato San Pietroburgo. E in Italia non lo conosce quasi nessuno. Se entri al Teatro dell'Ermitage, se attraversi la Sala di San Giorgio nel Palazzo d'Inverno, se arrivi al Palazzo Alexander a Tsarskoye Selo — sei dentro ca - facebook.com facebook