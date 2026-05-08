A Modena si svolge un evento dedicato alle scrittrici che interpretano il cinema, con incontri e proiezioni incentrate sul tema del female gaze. Durante il programma, alcune autrici esperte analizzeranno i classici del grande schermo, offrendo una prospettiva femminile sulla narrazione cinematografica. L'iniziativa mira a esplorare come la rappresentazione delle donne nei film possa essere rivisitata attraverso questa chiave di lettura.

? Punti chiave Come cambierà la visione dei classici attraverso il female gaze?. Chi sono le autrici che guideranno l'analisi dei film?. Cosa accadrà quando la letteratura di Stefania Auci incontrerà Schumacher?. Perché il dialogo tra scrittura e cinema avviene nell'Arena di Modena?.? In Breve Incontri in viale Tassoni 8 con Ilaria Gaspari l'11 maggio e Chiara Gamberale il 18 maggio.. Concita De Gregorio presenta il libro La cura il 25 maggio all'Arena di Modena.. Francesca Giannone chiude la rassegna l'8 giugno con la proiezione di Nuovo Cinema Paradiso.. Analisi del female gaze attraverso dialoghi tra letteratura contemporanea e film classici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, le grandi scrittrici leggono il cinema: il programma

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