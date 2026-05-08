Cittadini e polizia insieme per capire cosa fare dinanzi ad un crimine: una violenza, un reato subito o a cui si assiste come testimoni. E’ stato questo il tema del dibattito pubblico andato in scena mercoledì sera in piazzale Redecocca: ’Cosa fare se’, organizzato dal gruppo consiliare ’Modena in ascolto’. Alla serata hanno preso la parola Ottorino Orfello, segretario provinciale del Sindacato autonomo di Polizia di Modena e Liliana Ferrari del Comitato ’Per una Modena pulita e sicura’. "Modena è cambiata e saper agire nel modo giusto è fondamentale – spiega il capogruppo Andrea Mazzi –. Per questo abbiamo parlato di sicurezza nei luoghi pubblici per dare utili consigli per non trovarsi impreparati di fronte a situazioni spiacevoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena in Ascolto, l’incontro: "Autodifesa e gestione delle ’crisi’. Facciamo rete contro il crimine"

Notizie correlate

Fiorello protesta: “Vendere il Teatro delle Vittorie è un crimine contro la storia dello spettacolo”. La Rai: “Costi di gestione eccessivi” – IL VIDEOÈ stato uno dei teatri più importanti della storia dello spettacolo italiano da Raffaella Carrà a Pippo Baudo, passando per Adriano Celentano e Mina...

Storica attività di Terni abbassa le serrande: “Un luogo di incontro, conoscenza e di ascolto delle esigenze delle persone”Un importante quanto significativo capitolo della storia commerciale della città.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Modena in Ascolto, l’incontro: Autodifesa e gestione delle ’crisi’. Facciamo rete contro il crimine; Rilancio del commercio, il Consiglio dice 'no' alla proposta di Forza Italia e Modena per Modena; Udito e cinema: perché i centri acustici specializzati ti ascolto hanno sostenuto il Modena Film Festival; L.F.O. Low Frequency Oscillator.

Modena in Ascolto, l’incontro: Autodifesa e gestione delle ’crisi’. Facciamo rete contro il crimineLa serata organizzata dal gruppo consiliare ha visto la partecipazione di comitati e del referente Sap. Orfello: Le forze dell’ordine non possono essere ovunque, i cittadini siano proattivi nella pre ... ilrestodelcarlino.it

Drop-In alla Sacca, l'assessore Maletti difende la scelta: 'I problemi non sono aumentati rispetto a quando c'era il camper, lì rimane'Politica: In consiglio comunale l assessore risponde alle interrogazioni di Forza Italia e Modena in Ascolto. I cittadini, delusi, escono dall aula ... lapressa.it

Un fine settimana ricco di appuntamenti, tra cultura, gioco, musica e food, tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Vediamone... Leggi l'articolo #Freschissimo facebook

#Modena, #Sottil: " #Massolin è cresciuto molto ma ha bisogno di fare un altro step" x.com