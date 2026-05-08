A Modena, il Buk Festival dedicato all’editoria apre le sue porte con venti case editrici che presentano una selezione di titoli rari e originali. I visitatori possono esplorare i banchetti alla ricerca di libri poco conosciuti e scoprire autori che terranno incontri e letture nel chiostro di San Paolo. L’evento offre uno spazio per conoscere nuove pubblicazioni e incontri con gli autori.

? Domande chiave Quali titoli rari si possono scovare tra i banchetti delle case editrici?. Chi sono gli autori che animeranno il chiostro di San Paolo?. Come viene affrontata la neurodiversità attraverso la scrittura di Odette Copat?. Perché l'editoria indipendente si lega ai valori del volontariato a Modena?.? In Breve Oltre 20 case editrici presentano saggistica di nicchia al chiostro di San Paolo.. Sabato 9 maggio Patrizia Belloi e Angelo Petrosino intervengono in sala del Leccio.. Odette Copat riceve premio speciale per la scrittura sulla neuro diversità.. Il sindaco Massimo Mezzetti modera il dibattito di Giuseppe Leonelli domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena celebra l’editoria: il Buk Festival accoglie 20 case editrici

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