La Procura ha sospeso il mandato di Mimmo Lucano, interrompendo le sue funzioni. In risposta, Salis ha deciso di continuare a difenderlo, anche dopo questa decisione. La vicenda riguarda il cosiddetto “modello concreto di accoglienza” promosso da Lucano, che ora si trova al centro di un procedimento giudiziario. La questione ha attirato l’attenzione di diverse parti coinvolte, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Si è conclusa con la sospensione da parte della Procura il mandato di Mimmo Lucano dalle funzioni di sindaco di Riace, facendo seguito alla recente sentenza con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato il reclamo di Lucano contro la sentenza emessa nel 2025 dal Tribunale di Locri che ha dichiarato la decadenza dell’europarlamentare di Avs. La sua collega di partito, Ilaria Salis, non ha esitato a proporre la sua difesa a oltranza, offrendo “piena solidarietà a Mimmo Lucano, oggi sospeso dalla Prefettura dalle funzioni di sindaco” e definendolo “visionario della piccola Riace – enorme esperienza di solidarietà e internazionalismo, modello concreto di accoglienza e promessa di futuro per gli entroterra”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Modello concreto di accoglienza”. Lucano decade, Salis lo difende ancora

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