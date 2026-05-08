Nella procedura di mobilità docenti per il 2026, alcuni uffici scolastici hanno iniziato a pubblicare i prospetti con gli organici e i posti disponibili per i trasferimenti. Questi documenti indicano le assegnazioni di cattedre e posti vacanti nelle varie regioni e discipline. La pubblicazione di tali dati rappresenta il primo passo ufficiale verso le procedure di trasferimento e assegnazione del personale docente per il prossimo anno scolastico.

Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti degli organici e gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2026-2027. L'articolo Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti. AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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