Mixology e Tuttofood il binomio vincente Si riparte da lunedì

Dal 11 al 14 maggio, Mixology Experience torna a Fiera Milano Rho, all’interno di Tuttofood, l’evento più grande in Italia dedicato al settore delle bevande professionali. La manifestazione si svolge nel contesto della fiera dedicata al settore alimentare e delle bevande, offrendo un’occasione per approfondire tendenze e novità del mondo del beverage. L’iniziativa coinvolge professionisti e appassionati del settore, che si ritrovano per quattro giorni di incontri e dimostrazioni.

Dall’11 al 14 maggio Mixology Experience torna a Fiera Milano Rho, all’interno di Tuttofood, il più importante appuntamento italiano dedicato al mondo del beverage professionale. La quinta edizione si svolgerà nel padiglione 6, in posizione ancor più centrale, segnale del successo. La manifestazione nasce da Bartender.it e si è affermata come piattaforma per aziende, brand, bartender, distributori, ristorazione. "La domanda da cui parte Mixology Experience è volutamente semplice: cosa mangio mentre bevo? – illustra il fondatore Luca Pirola –. Ma dietro questa domanda si apre una sfida culturale, gastronomica ed economica. Per anni il pairing è stato associato quasi esclusivamente al vino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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