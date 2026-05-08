Mistero in Friuli Mamma scompare coi figli Trovata l’auto di famiglia

Una donna e i suoi figli sono scomparsi in Friuli, suscitando preoccupazione tra i residenti. Dopo alcune ore, è stata ritrovata l’auto di famiglia a Tarcento, una località situata ai piedi delle Prealpi Giulie. La polizia sta indagando sulle circostanze della scomparsa e sul motivo per cui siano spariti senza lasciare tracce. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

L’auto di famiglia ritrovata a Tarcento (Udine), località ai piedi delle Prealpi Giulie nota come la Perla del Friuli. E l’indagine della procura di Piacenza per sottrazione di minore. Sonia Bottacchiari, 49 anni, di Castell’Arquato (Piacenza), è scomparsa dal 20 aprile insieme ai due figli di 14 e 16 anni, Nishanta e Joshua. Il padre Yuri Groppi ha presentato denuncia di scomparsa. I telefoni sono muti da tre settimane, l’ultima cellula è stata agganciata in Friuli. Assieme alla famiglia – la cui vettura era stata preparata per affrontare un campeggio – c’erano anche quattro cani tra cui un pastore maremmano. LE RICERCHE Nel pomeriggio droni ed elicotteri si sono sollevati alla ricerca dei tre.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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