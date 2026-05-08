La procura generale ha confermato che, al momento, la grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti non modifica la sua posizione legale. Nessuna novità sostanziale è stata comunicata che possa influenzare il provvedimento di clemenza riguardante l'ex consigliera regionale, condannata in passato per il caso Ruby e Rimborsopoli, in relazione all’adozione di un bambino.

Dalle indagini condotte non sono emersi elementi per modificare il parere favorevole. Le informative dell'Interpol hanno escluso procedimenti e denunce a carico della coppia Nessuna novità sostanziale che possa in qualche modo «ribaltare» il provvedimento di grazia emesso dal Quirinale in favore di Nicole Minetti nell’ambito dell’adozione di un bimbo da parte dell’ex consigliera regionale, in passato condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli. Almeno per ora. Allo stato attuale, dunque, gli ulteriori approfondimenti confermano in toto gli elementi forniti dalla difesa dell’ex consigliera lombarda e, di conseguenza, anche la correttezza della decisione assunta nei mesi scorsi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Minetti, parla la procura generale: "Per ora la grazia non cambia"

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