Minacce e odio razziale contro una professoressa universitaria | perquisito e denunciato uomo

Da milanotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato perquisito e denunciato in relazione a un post e commenti antisemiti rivolti a una professoressa universitaria dell’ateneo di Pisa. Le minacce e gli insulti di natura razziale sono stati segnalati e stanno ora al centro di un’indagine da parte delle autorità competenti. La vicenda riguarda contenuti offensivi diffusi online contro la docente, che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il post e i commenti antisemiti nei confronti di una professoressa universitaria dell’università di Pisa. Poi la denuncia della docente. Ora in presunto responsabile è stato individuato. Un quarantenne di Cesano Boscone (hinterland ovest di Milano) è stato denunciato per minacce, diffamazione e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Terrorismo e odio razziale, il giudice dice "no" ai domiciliari per il minore che pianificava una strage a scuolaIl Gip del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha respinto la richiesta di arresti domiciliari.

Insulti razzisti a Kelly, la Juventus prende una posizione forte. Messaggio importante dei bianconeri: «L’odio razziale non ha posto nel calcio»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Raid razzisti a Roma, caccia all'uomo contro stranieri e senza dimora. Trovato anche un Mein Kampf; Allarme antisemitismo a Milano, il Prefetto: Denunce in aumento per le crisi mondiali; Vai nella camera a gas, insulti choc sui social a una prof dell'università di Pisa: denunciato 40enne; Segre: Mondo dell'odio sempre più vasto, ricevo ancora minacce di morte.

minacce e odio razzialeMinacce e odio razziale contro una professoressa universitaria: perquisito e denunciato uomoIl post e i commenti antisemiti nei confronti di una professoressa universitaria dell’università di Pisa. Poi la denuncia della docente. Ora in presunto responsabile è stato individuato. Un ... milanotoday.it

minacce e odio razzialeMinacce antisemite a docente dell’Università di Pisa, perquisito 40enneIndividuato un uomo residente nel Milanese. Avrebbe inviato insulti e minacce via social a post di una professoressa su attentato a Manchester ... gonews.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.