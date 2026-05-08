Minacce e odio razziale contro una professoressa universitaria | perquisito e denunciato uomo
Un uomo è stato perquisito e denunciato in relazione a un post e commenti antisemiti rivolti a una professoressa universitaria dell’ateneo di Pisa. Le minacce e gli insulti di natura razziale sono stati segnalati e stanno ora al centro di un’indagine da parte delle autorità competenti. La vicenda riguarda contenuti offensivi diffusi online contro la docente, che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine.
Il post e i commenti antisemiti nei confronti di una professoressa universitaria dell’università di Pisa. Poi la denuncia della docente. Ora in presunto responsabile è stato individuato. Un quarantenne di Cesano Boscone (hinterland ovest di Milano) è stato denunciato per minacce, diffamazione e.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Temi più discussi: Raid razzisti a Roma, caccia all'uomo contro stranieri e senza dimora. Trovato anche un Mein Kampf; Allarme antisemitismo a Milano, il Prefetto: Denunce in aumento per le crisi mondiali; Vai nella camera a gas, insulti choc sui social a una prof dell'università di Pisa: denunciato 40enne; Segre: Mondo dell'odio sempre più vasto, ricevo ancora minacce di morte.
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