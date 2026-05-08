Minacce e odio razziale contro una professoressa universitaria | perquisito e denunciato uomo

Un uomo è stato perquisito e denunciato in relazione a un post e commenti antisemiti rivolti a una professoressa universitaria dell’ateneo di Pisa. Le minacce e gli insulti di natura razziale sono stati segnalati e stanno ora al centro di un’indagine da parte delle autorità competenti. La vicenda riguarda contenuti offensivi diffusi online contro la docente, che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine.

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