Milly Carlucci si confessa | la nipotina in arrivo la frecciata all’Auditel e quella regola d’oro su Maria De Filippi

Nella sua intervista, Milly Carlucci annuncia che diventerà nonna a breve e parla del suo rapporto con le sfide nel mondo dello spettacolo. La conduttrice commenta anche le aspettative di ascolto e fa riferimento alle regole che seguono nel rapporto con altri professionisti del settore. La discussione tocca inoltre alcuni aspetti delle dinamiche tra le diverse personalità televisive e le strategie di programmazione.

Milly Carlucci si racconta: la nipotina in arrivo, il duello con De Filippi e la verità sull’Auditel. L’intervista esclusiva su Novella 2000. Milly Carlucci si racconta senza filtri a Novella 2000. Presto nonna per la prima volta («Non vediamo l’ora di vederla», dice) è già al lavoro sia sulla nuova stagione di Ballando con le Stelle sia su quella di Ballando on the Road. E sulla tv di oggi ha le idee chiarissime: l’Auditel? «Un grande gioco, non la fotografia reale del Paese». La rivalità con De Filippi? «Se cominci a guardare gli altri per imitare, tradisci te stesso». Ballando on the Road la porterà da Nord a Sud, nei centri commerciali, a contatto diretto con quel pubblico che per lei è tutto: «Mi permette di accorgermi dei cambiamenti, di anno in anno».🔗 Leggi su Novella2000.it

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Aggiornamenti e dibattiti

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La mia vera passione è il ballo. Non l’ho mai detto a nessuno, ma Milly Carlucci mi voleva scritturare per Ballando con le stelle. - facebook.com facebook

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