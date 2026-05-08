La serata di oggi si intitola Mille e una cover ed è dedicata ai brani rivisitati a Sanremo che sono diventati delle hit. Saranno due appuntamenti: uno stasera ed un altro la prossima settimana Mille e una coversarà un viaggio in due puntate attraverso le più belle canzoni della musica di sempre. E si svolgerà in due puntate, una che andrà in onda questa sera, venerdì 8 maggio, ed un’altra il 15 maggio. Il programma quindi si snoderà liberamente dal 2015 a oggi, arricchito dalla presenza dei protagonisti di queste serate che racconteranno le loro emozioni ed il perchè della loro scelta. In particolare, ci saranno:Ditonellapiaga e Tony...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mille e una cover: ospiti e esibizioni di stasera

Sanremo 2026 - Serata Cover: la classifica finale

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