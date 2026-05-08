Milanosport | l’Allianz Cloud genera oltre 1 milione di euro l’anno

L’Allianz Cloud di Milano genera più di un milione di euro all’anno, principalmente attraverso eventi sportivi e televisivi. Le entrate derivano anche dai corsi sportivi organizzati nei quartieri, che vengono sostenuti dai ricavi dell’impianto. Le modalità di finanziamento di queste attività e la loro sostenibilità sono al centro di alcune domande chiave, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora resi pubblici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come finanziano i corsi sportivi nei quartieri con i ricavi dell'impianto?. Quali eventi televisivi garantiscono la redditività dell'Allianz Cloud?. Come risolverebbe il Comune il problema della sosta abusiva intorno al palazzetto?. Perché il biglietto per gli eventi potrebbe includere il viaggio in metro?.? In Breve Ricavi superiori a un milione di euro finanziano corsi sportivi nei quartieri milanesi.. Enrico Fedrighini propone l'integrazione tra biglietto Allianz Cloud e titoli di viaggio Atm.. L'impianto ospita squadre come Vero Volley, Power Volley e Urania Basket.. Produzioni come X Factor e moda generano flussi di cassa per la gestione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milanosport: l’Allianz Cloud genera oltre 1 milione di euro l’anno Notizie correlate Sinner a Indian Wells 2026, rispetto allo scorso anno ha perso oltre 1 milione di euroJannik Sinner si prepara a scendere in campo a Indian Wells, uno dei tornei più importanti della stagione sul circuito ATP. Leggi anche: Avellino sbanca Milano: la tripla allo scadere di Jurkatamm gela l’Allianz Cloud Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Allianz Cloud, la miniera d'oro di Milanosport: ricavi oltre il milione di euro tra sport e show. Allianz Cloud, la miniera d'oro di Milanosport: ricavi oltre il milione di euro tra sport e showIl direttore generale di Milanosport: È il nostro cash, garantisce ricavi altissimi. Dal basket di Serie A a X Factor, ecco perché l'impianto è un pilastro del bilancio della società comunale ... milanotoday.it Allianz Milano-Modena, gara 2 all’Allianz Cloud per riaprire la serieAllianz Milano sfida Modena in gara 2 dei playoff 5° posto dopo il ko dell’andata. In palio la corsa verso l’Europa. milanosportiva.com