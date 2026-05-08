Milano Lega denuncia l’espansione irregolare del Milan Muslim Center

La Lega ha presentato una denuncia riguardo all’espansione del Milan Muslim Center in via Cavalcanti, segnalando che i lavori sono stati avviati senza le autorizzazioni necessarie e senza che siano state coinvolte ditte certificate. Inoltre, si chiedono chiarimenti sul motivo per cui il Comune non abbia ancora portato avanti gli espropri promessi in passato. La vicenda solleva dubbi sulla regolarità delle operazioni e sulla gestione delle autorizzazioni.

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? Domande chiave Come sono stati autorizzati i lavori in via Cavalcanti senza ditte?. Perché il Comune non ha ancora proceduto agli espropri promessi?. Quali rischi per la sicurezza dei residenti presenta il capannone di via Merano?. Chi deve garantire il rispetto delle norme antincendio nel centro religioso?.? In Breve Interrogazione presentata da Samuele Piscina e Silvia Sardone su via Cavalcanti e via Merano.. Via Merano 18 presenta rischi sicurezza antincendio e problemi di viabilità locale.. Via Cavalcanti 8 resta operativa nonostante i precedenti contenziosi legali e gli espropri.. Lavori edilizi in via Cavalcanti appaiono privi di ditta responsabile e autorizzazioni ufficiali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, Lega denuncia l’espansione irregolare del Milan Muslim Center Notizie correlate Espansione dei data center in Sicilia, l'europarlamentare messinese Antoci interroga la Commissione europeaLa crescente diffusione di grandi data center e infrastrutture digitali in Sicilia solleva interrogativi sempre più urgenti sul piano ambientale,... Leggi anche: Trasporto irregolare di carne bovina: scatta la denuncia