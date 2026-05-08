A Milano, nei boschi di Piazza D’Armi, sono stati abbattuti alberi di grande età, suscitando proteste tra i cittadini. Le ruspe sono intervenute per rimuovere le piante, secondo quanto si è appreso, in seguito a scavi per individuare antiche miniere. Contestualmente, si parla di un progetto edilizio che prevede la realizzazione di circa mille appartamenti di lusso nell’area, generando discussioni sulla destinazione futura dell’area stessa.

? Punti chiave Perché le ruspe abbattono alberi secoli fa per cercare vecchie mine?. Chi trarrà profitto dai 1000 nuovi appartamenti di lusso in zona?. Come può la bonifica bellica giustificare la distruzione di un ecosistema?. Quanto verde rimarrà davvero dopo il nuovo piano edilizio di Milano?.? In Breve Lucia Martelli dell'Associazione le Giardiniere contesta l'uso di gru per la bonifica.. L'area ospitava alberi centenari e oltre 50 specie tra uccelli e mammiferi.. Il piano prevede 1700 appartamenti con 1000 unità destinate al mercato libero.. Solo 700 alloggi saranno a canoni calmierati per i dipendenti pubblici.. Lunedì scorso le ruspe hanno iniziato a distruggere 424.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, boschi abbattuti a Piazza D’Armi: i cittadini protestano

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