Sul mercato calciatori del Milan si fanno strada voci riguardo a Nkunku, il cui periodo in maglia rossonera potrebbe concludersi presto, con le ultime tre partite come possibile addio. Intanto, Zahavi, agente di alcuni giocatori, sarebbe coinvolto nelle trattative che riguardano anche Lewandowski, mentre il futuro di entrambi gli attaccanti resta ancora da definire.

Continuano le voci di calciomercato intorno al futuro del Milan: detto che molto potrebbe cambiare in base a come andranno le ultime partite di campionato (qualificazione in Champions League o meno), la dirigenza rossonera è già a lavoro per il futuro. Non solo acquisti, il Milan dovrebbe cedere anche alcuni giocatori presenti in rosa, tra cui Nkunku. Il francese è stato pagato 37,5 milioni più bonus dal Chelsea. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', per Nkunku è già la seconda volta che sarà sul mercato dopo le voci a gennaio, con il francese che aveva rifiutato la Turchia per restare in rossonero. Dopo i numeri deludenti (5 gol in Serie A, l'ultimo contro il Bologna su rigore il 3 febbraio), l'ex Lipsia sarebbe pronto a lasciare il Milan in estate.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Zahavi e il destino di Nkunku e Lewandowski: ecco cosa filtra sul mercato

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