La trentaseiesima giornata di Serie A 20252026 si disputa con la partita tra Milan e Atalanta. La gara si svolge in un momento in cui i rossoneri cercano di ottenere i tre punti per avvicinarsi alla qualificazione in Champions League, mentre i bergamaschi puntano a mantenere vive le speranze di un piazzamento europeo. Le formazioni probabili e le modalità di visione saranno rese note nelle prossime ore.

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri cercano i tre punti per avvicinarsi alla qualificazione in Champions League, mentre i bergamaschi vogliono tenere vive le speranze di un piazzamento europeo. Milan vs Atalanta si giocherà domenica 10 maggio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza MILAN VS ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri sono reduci da un periodo di appannamento, tanto che nelle ultime cinque partite hanno rimediato tre sconfitte, conquistando solo quattro punti. La squadra di Allegri è a sei punti dalla qualificazione in Champions, e deve respingere l’assalto della Juventus, a due punti, e della Roma, a tre punti.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Milan vs Atalanta, trentaseiesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League

Notizie correlate

Monza-Modena, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

Avellino-Bari, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Probabili formazioni Milan-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Gimenez, Modric, Jashari, Raspadori, Scamacca e Krstovic; Ufficiali gli arbitri per la 36^ giornata di Serie A; Fantacalcio, le probabili formazioni della 36ª giornata di Serie A 2025/26; Dove vedere Milan-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Probabili formazioni Milan-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Gimenez, Modric, Jashari, Raspadori, Scamacca e KrstovicMilan e Atalanta danno vita al posticipo della domenica sera a San Siro: le scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Raffaele Palladino per la gara di domenica 10 maggio. goal.com

SKY - Milan-Atalanta, Allegri pronto a cambiare: possibile occasione per Gimenez dal 1'Potrebbe essere scattata l'ora di Santiago Gimenez. È questa l'ultima idea di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro l'Atalanta. Domenica 10 maggio, i rossoneri ospiteranno la squadra di Raf ... napolimagazine.com

Arrivato con grandi aspettative ha deluso, incidendo poco e in troppe poche partite. Il Milan ora spera di ricevere offerte da circa 35 mln così da evitare minusvalenze. Vi aspettavate di più da lui #acmilan facebook

Serginho sul suo Milan: "Potevamo vincere molto di più..." x.com