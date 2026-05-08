Milan vs Atalanta trentaseiesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trentaseiesima giornata di Serie A 20252026 si disputa con la partita tra Milan e Atalanta. La gara si svolge in un momento in cui i rossoneri cercano di ottenere i tre punti per avvicinarsi alla qualificazione in Champions League, mentre i bergamaschi puntano a mantenere vive le speranze di un piazzamento europeo. Le formazioni probabili e le modalità di visione saranno rese note nelle prossime ore.

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Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri cercano i tre punti per avvicinarsi alla qualificazione in Champions League, mentre i bergamaschi vogliono tenere vive le speranze di un piazzamento europeo. Milan vs Atalanta si giocherà domenica 10 maggio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza MILAN VS ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri sono reduci da un periodo di appannamento, tanto che nelle ultime cinque partite hanno rimediato tre sconfitte, conquistando solo quattro punti. La squadra di Allegri è a sei punti dalla qualificazione in Champions, e deve respingere l’assalto della Juventus, a due punti, e della Roma, a tre punti.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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