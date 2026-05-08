Un ciclista italiano si prepara a partire per una competizione in Bulgaria, desideroso di ottenere un risultato importante alla sua prima maglia rosa, simbolo di leadership nel Giro d’Italia. Ricorda i pomeriggi passati sul divano a guardare il Giro con suo padre, e ora punta a un inizio forte. La squadra annuncia la sua partecipazione, e lui stesso manifesta entusiasmo per questa sfida.

Ha già partecipato due volte al Giro d’Italia e una al Tour de France, vincendo in tutte e tre le occasioni la classifica a punti, confermandosi un uomo delle grandi conquiste. Ma oggi, per Jonathan Milan, l’obiettivo non è la ciclamino o il verde ma è il rosa, simbolo del primato e del sogno italiano, resa ancor più speciale in questa edizione dal richiamo alla sua regione, il Friuli Venezia Giulia, di cui è ambasciatore. “È una forza in più. Una spinta a dare tutto. Non succede tutti gli anni, e vedere il nome della propria terra sulla maglia più prestigiosa del ciclismo italiano è un’emozione che mi scalda il cuore”. Jonathan, lei è l’uomo da battere.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan punta subito forte: "La prima maglia rosa col mio Friuli sopra sarebbe da brividi"

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