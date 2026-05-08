Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato nuovamente sul futuro del Milan, concentrandosi sulle difficoltà nel trovare le componenti fondamentali per impostare il mercato. Nel suo video su YouTube, ha parlato anche di Goretzka e di altri aspetti legati alla gestione della squadra. La sua analisi si concentra sulle attuali problematiche del club nel settore del mercato e sui possibili scenari futuri.

Si continua a parlare dei dubbi sul futuro del Milan: il destino della squadra rossonera, sembra fortemente legato alla qualificazione in Champions League. Mancano tre partite (contro Atalanta, Genoa e Cagliari), nelle quali la squadra di Allegri dovrà conquistare due vittorie per la matematica certezza. "Chi deve sedersi al tavolo? Non sappiamo se Tare, Allegri, Furlani rimarranno. Non ci sono le componenti base per impostare il mercato, non si può lavorare sul mercato. Ed è il secondo anno che non si può. Sappiamo che l'acquisto di Goretzka non fa impazzire Giorgio Furlani, per età e costi e invece piacerebbe ad Allegri. Non parlo di Milan, ma di singole persone.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, lo sfogo di Pellegatti: “Non ci sono le componenti base per impostare il mercato. Goretzka …”

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