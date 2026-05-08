Oggi a Milano si parla di calciomercato e possibili mosse in vista della prossima stagione. Si discute di un possibile trasferimento di un attaccante importante, mentre una proposta di acquisto riguarda un altro giocatore noto per aver militato nel campionato inglese. Le notizie riguardano anche aggiornamenti su trattative e offerte che potrebbero cambiare gli assetti della rosa. Ecco un riepilogo delle principali novità di giornata.

Una giornata un po' movimentata per il Milan. In attesa del big match contro l'Atalanta, in programma domenica 10 alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, sono state molte le notizie legate ai rossoneri. Dalla petizione lanciata dai tifosi nei confronti di furlani, fino al mercato, con i possibili addii di Rafael Leao e Christian Pulisic. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito 'PianetaMilan.it' nella giornata di oggi, giovedì 7 maggio 2026. Il Milan è alla ricerca di un'attaccante e, negli ultimi mesi, il nome di Robert Lewandowski, attaccante polacco in scadenza con il Barcellona, è stato associato più di una volta ai colori rossoneri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: Leao, addio vicino? Proposto Gabriel Jesus!

Notizie correlate

Milan, cosa serve per la Champions. Leao verso l’addio. Spuntano Ugarte e Gabriel JesusBrutta sconfitta del Milan contro l'Udinese: i rossoneri subiscono tre gol ed escono tra i fischi di tutto San Siro.

Calciomercato Milan, le Top News di oggi: Sørloth in, Leão out? Idea Tiago GabrielMattina molto importante, questa di martedì 21 aprile 2026, per il calciomercato del Milan: sono tanti, infatti, i 'rumors' usciti sui movimenti - in...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Milan-Gabriel Jesus, Pedullà fa chiarezza: Situazione da seguire, c'è un intreccio chiave - riguarda Allegri; Chi è Igor Thiago, l'attaccante del Brentford che piace a Milan e Juve; Pedullà: Gabriel Jesus stesso agente di Allegri, situazione da seguire; Gabriel Jesus Milan, nuova pista per l'attacco: Pedullà rilancia l'idea. Ecco cosa può essere decisivo!.

Gabriel Jesus Milan, pista in stand?by per i rossoneri: cosa filtra sul futuro dell’attaccante brasiliano e le ultimissimeGabriel Jesus Milan, pista in stand?by per i rossoneri: cosa filtra sul futuro dell’attaccante brasiliano e le ultimissime ... calcionews24.com

Mercato Milan, è Gabriel Jesus l’ultima idea per l’attacco! Occhio al feeling tra il suo agente e AllegriMercato Milan, è Gabriel Jesus l'ultima idea per l'attacco! Occhio al feeling tra il suo agente e Allegri: le alternative per il reparto offensivo ... calcionews24.com

Come vi dico da almeno una settimana, Gabriel Jesus era stato proposto a gennaio e le è stato proposto un mese fa. Il Milan non l’ha mai cercato e non ha intenzione di andare su di lui in estate. Il fatto che abbia lo stesso procuratore di Allegri (BRANCHINI) n - facebook.com facebook

Gabriel Jesus più vicino Ha lo stesso agente del mister Secondo Alfredo Pedullà, l'attaccante dell'Arsenal è stato già proposto ai rossoneri a gennaio, quando ha anche cambiato i suoi procuratori Ti piacerebbe vederlo assieme ad Allegri #GabrielJ x.com