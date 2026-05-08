Il club di calcio ha annunciato che Álex Jiménez, ex giocatore del Milan, non prenderà parte alla prossima partita di Premier League contro il Fulham. La decisione è stata presa in seguito alle discussioni e alle polemiche diffuse sui social nelle ultime ore. Nessun altro dettaglio sulla durata dell’esclusione o sulle motivazioni specifiche è stato reso noto ufficialmente.

Il Bournemouth ha deciso di escludere Álex Jiménez (ex Milan) dalla prossima sfida di Premier League contro il Fulham dopo le polemiche nate nelle ultime ore sui social. Il club inglese ha confermato l’apertura di un’indagine interna in seguito alla diffusione di presunti screenshot di conversazioni online tra il terzino spagnolo e una ragazza che avrebbe dichiarato di avere 15 anni. La società non è entrata nel merito dei contenuti emersi in rete, ma ha parlato di una situazione “seria” e ha scelto di lasciare temporaneamente fuori squadra il giocatore fino a nuovi sviluppi. Anche l’allenatore Andoni Iraola ha preferito mantenere prudenza, spiegando che il club attenderà l’esito degli accertamenti prima di prendere eventuali ulteriori decisioni.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: ex rossonero escluso dalla Premier League

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