Un ciclista milanese si trovava a circa cinque chilometri dal traguardo quando ha perso contatto con i leader della gara. Nel corso della fase finale, ha dichiarato che le sue gambe erano molto stanche. Alla vigilia, era considerato il favorito per ottenere la maglia rosa, ma alcune circostanze sfavorevoli gli hanno impedito di raggiungere questo obiettivo.

Alla vigilia era sicuramente il più atteso. Una serie di circostanze sfavorevoli gli ha però impedito di cogliere l’appuntamento con quella vittoria che gli avrebbe consegnato la prestigiosa prima maglia rosa. Nella prima tappa del Giro d’Italia 2026, la Nessebar-Burgas di 147 chilometri, Jonathan Milan si ferma ai piedi del podio. Il corridore della Lidl-Trek termina in quarta posizione alle spalle del vincitore Paul Magnier, del danese Tobias Lund Andresen e del britannico Ethan Vernon. Il velocista friulano perde contatto con i compagni negli ultimi chilometri, compie uno sforzo notevole per recuperare e nel finale non trova le gambe per piazzare lo spunto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milan: “Ci siamo persi a 5 chilometri dal traguardo. Nel finale le mie gambe erano a pezzi”

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