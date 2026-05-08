Il Milan si avvicina a un fine settimana decisivo che potrebbe determinare il proprio cammino in Champions League. Dopo settimane di incertezza, la qualificazione alla fase successiva sembra possibile già in questo turno, a patto di ottenere una prestazione senza errori. La squadra si prepara a una sfida importante, mentre tifosi e addetti ai lavori seguono con attenzione ogni dettaglio che possa influire sull’esito.

In casa Milan il clima è plasmato: dalla tranquillità dovuta alla classifica, alla paura di non centrare l'obiettivo prefissato ad inizio stagione: la Champions League. Nelle ultime settimane, infatti, i rossoneri si sono, di gran lunga, complicati il cammino verso una qualificazione che, fino a neanche un mese fa, sembrava essere quasi certa. La squadra, guidata da Massimiliano Allegri, però ha ancora l'opportunità di chiudere al meglio la propria stagione calcistica. Già nel weekend, infatti, il Milan potrebbe centrare la tanto conclamata qualificazione, anche se difficile, proprio perchè serviranno una serie di combinazioni tutt'altro che semplici.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Champions League a rischio: servirà un weekend perfetto

Bayern Munich Vs Ac Milan | Champions League 06/07 #auracat

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