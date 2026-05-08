Milan-Atalanta Allegri parla in conferenza | orario e data | PM

Da pianetamilan.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore del Milan ha annunciato che terrà una conferenza stampa prima della partita di domenica sera contro l'Atalanta. L'incontro con i giornalisti è programmato in vista di questa sfida, che si giocherà in serata. La conferenza si svolgerà in un orario stabilito, e sarà l'occasione per fare il punto sulla preparazione della squadra.

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Due sconfitte pesanti nelle ultime partite di Serie A: il Milan è crollato in casa contro l'Udinese e in trasferta contro il Sassuolo. Due partite, zero gol fatti e 5 subiti da parte dei rossoneri. Se allarghiamo l'analisi alle ultime sette di campionato, i numeri non sorridono al Milan: i rossoneri hanno perso 4 partite, con due vittorie e un pareggio. 7 punti conquistati sui 21 disponibili, con 4 gol segnati e 9 gol subiti. Contro l'Atalanta non ci sono più jolly da giocarsi e serve solo vincere: la Roma, quinta, si trova a meno 3 e ha il vento nelle vele dopo aver dominato in casa la Fiorentina. Mancano tre partite al termine del campionato di Serie A 2025-26, e al Milan servono due vittorie per la matematica certezza di giocare la Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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