Milan | Allegri mescola le carte

A pochi giorni dalla partita contro l’Atalanta, l’allenatore del Milan sta sperimentando diverse formazioni durante gli allenamenti a Milanello. Sono ancora in corso discussioni su alcune scelte tra centrocampo e attacco, con diversi confronti tra i giocatori che si sono svolti nelle sessioni recenti. Nessuna decisione definitiva è stata presa e le probabili formazioni potrebbero cambiare ancora prima del match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Massimiliano Allegri continua a mescolare le carte a pochi giorni dalla sfida contro l’Atalanta. A Milanello il tecnico rossonero sta valutando diverse soluzioni, soprattutto tra centrocampo e attacco, con alcuni ballottaggi ancora aperti dopo le prove tattiche degli ultimi allenamenti. La sensazione è che il Milan possa presentarsi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: Allegri mescola le carte Allegri mescola le carte Notizie correlate La Premier spariglia le carte: 40 milioni e addio MilanNon è certo un mistero l’intenzione del Milan di prendere almeno un grande attaccante nel prossimo calciomercato estivo. Milan Inter, Chivu mischia le carte in avanti. Thuram per ritrovare certezze nella notte di San Sirodi Redazione Inter News 24Milan Inter, Chivu aspetta Lautaro Martinez e mischia le carte in attacco. Una raccolta di contenuti Milan, colpo di scena Allegri: Da capire cosa faràAllegri e il clamoroso addio al Milan a fine stagione. Annuncio a sorpresa e c'è di mezzo Giorgio Furlani: tutti i dettagli ... calciomercato.it Polveriera Milan, Tare e Allegri ora sono in bilico: i dettagli | CMNemmeno a livello societario la situazione è delle migliori: i rapporti tra l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare non sono proprio idilliaci e l’esperienza del ... calciomercato.it