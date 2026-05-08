Milan 270 minuti da giocare al Max La Champions può curare tutti i mali

Da sport.quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milanello, il focus è rivolto ai prossimi 270 minuti di gioco, considerati decisivi per la stagione. La squadra e l’allenatore sono concentrati sull’obiettivo di qualificarsi alla Champions League, lavorando intensamente per ottenere il miglior risultato possibile. Il clima tra i giocatori è di determinazione, mentre i discorsi sui processi sono già iniziati nell’ambiente rossonero. La partita rappresenta un momento cruciale per il futuro del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il tempo dei “processi“ è già cominciato nell’ambiente rossonero, ma a Milanello c’è un solo pensiero nella testa di tecnico e calciatori: ottenere il massimo nei 270 minuti finali della stagione e strappare il pass per la Champions. Fondamentale per il futuro. Massimiliano Allegri lo ha ribadito martedì nello spogliatoio, con toni che devono aver colpito l’orgoglio dei giocatori. È evidente che le tre giornate da qui alla fine del campionato rappresentano lo spartiacque definitivo: se si centrasse l’unico e imprescindibile obiettivo della stagione, si potrebbero aprire scenari di un certo tipo. Neppure troppo esaltanti. Al contrario sarebbe un vero e proprio fallimento sportivo ma anche d’immagine.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

milan 270 minuti da giocare al max la champions pu242 curare tutti i mali
© Sport.quotidiano.net - Milan, 270 minuti da giocare al Max. La Champions può curare tutti i mali

Notizie correlate

In Champions col 12° attacco in A? Milan, si può... Ma il digiuno del gol delle punte continua: 2.800' minutiEffettivamente, giunti a sole quattro curve dalla bandiera a scacchi, probabilmente ha ragione Allegri, che dopo la vittoria di Verona firmata Rabiot...

Leggi anche: Solo un Milan al Max può sognare lo scudetto

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Roma, un finale mai visto: a 270 minuti dalla fine della stagione può ancora sognare; Volata Champions, calendari a confronto: Milan, Juve, Roma e Como, chi è favorito; Milan, il futuro di Leao? Un rebus. Ma ora spunta l'ipotesi araba... con Theo; Calcio: corsa Champions riaperta, tre posti e il colore dei soldi.

milan 270 minuti daMilan, 270 minuti da giocare al Max. La Champions può curare tutti i maliClima pesante in vista della gara di domenica con l’Atalanta, nell’occhio del ciclone pure i senatori come Leao ... sport.quotidiano.net

milan 270 minuti daVolata Champions, calendari a confronto: Milan, Juve, Roma e Como, chi è favoritoDopo i risultati dell’ultimo weekend, in testa è scoppiata una bagarre vera e propria per decidere chi deve staccare il pass della massima competizione continentale e seguire l’Inter ... corriere.it

Digita per trovare news e video correlati.