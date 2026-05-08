Milan 270 minuti da giocare al Max La Champions può curare tutti i mali

A Milanello, il focus è rivolto ai prossimi 270 minuti di gioco, considerati decisivi per la stagione. La squadra e l’allenatore sono concentrati sull’obiettivo di qualificarsi alla Champions League, lavorando intensamente per ottenere il miglior risultato possibile. Il clima tra i giocatori è di determinazione, mentre i discorsi sui processi sono già iniziati nell’ambiente rossonero. La partita rappresenta un momento cruciale per il futuro del club.

Il tempo dei “processi“ è già cominciato nell’ambiente rossonero, ma a Milanello c’è un solo pensiero nella testa di tecnico e calciatori: ottenere il massimo nei 270 minuti finali della stagione e strappare il pass per la Champions. Fondamentale per il futuro. Massimiliano Allegri lo ha ribadito martedì nello spogliatoio, con toni che devono aver colpito l’orgoglio dei giocatori. È evidente che le tre giornate da qui alla fine del campionato rappresentano lo spartiacque definitivo: se si centrasse l’unico e imprescindibile obiettivo della stagione, si potrebbero aprire scenari di un certo tipo. Neppure troppo esaltanti. Al contrario sarebbe un vero e proprio fallimento sportivo ma anche d’immagine.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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