Migranti presentato rapporto 2025 | più presenze a Salerno In arrivo

Da anteprima24.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato il rapporto 2025 sulla presenza di migranti, con dati aggiornati al momento. A Salerno e nella sua provincia ci sono attualmente 60.634 cittadini stranieri residenti, mentre in tutta la regione Campania si aggirano intorno a 300.000. Nei prossimi mesi si prevede un aumento delle presenze di migranti nella zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti Sono 60634 i cittadini stranieri residenti a Salerno e provincia. Poco meno di 300 mila quelli in tutta la regione Campania. A Salerno sono in pratica il 5,8% della popolazione, il 5,3 in Campania.  Salerno, come nel resto d’Italia,  registra un incremento di presenze di cittadini stranieri. Quasi  novemila frequentano la scuola in provincia di Salerno e 2 mila sono iscritti al Centro per istruzione degli adulti. In Campania nelle scuole c’è ne sono più di 37 mila.   A Salerno per lo più ci sono cittadini di origini marocchine (12mila) seguiti per consistenza numerica da rumeni, indiani ed una crescita di recente della  presenza dei cittadini provenienti dal Bangladesh.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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