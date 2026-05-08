Migliaia di passi tra lago città e montagne | sabato Como si ferma per l’Ultra Trail

Sabato 9 maggio 2026, Como ospiterà nuovamente l’Ultra Trail del Lago di Como, una competizione podistica che coinvolge centinaia di atleti provenienti da diverse regioni. La gara prevede il passaggio attraverso il centro cittadino, con partenza e arrivo in zona lago, prima di proseguire lungo sentieri e strade di montagna che si snodano tra i paesaggi naturali e le alture circostanti. La manifestazione coinvolge diverse aree della città e dei territori limitrofi, creando un percorso di circa 75 chilometri.

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Sabato 9 maggio 2026 Como si trasformerà in un grande percorso sportivo a cielo aperto con il ritorno dell’UTLAC – Ultra Trail del Lago di Como, la spettacolare gara podistica che porterà centinaia di atleti ad attraversare il centro città per poi arrampicarsi verso i sentieri e le montagne sopra.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Al via la ultra trail Lago di Como con 1.800 runners da 47 nazioni. Lecco protagonistaSi prepara a vivere una edizione da record l'appuntamento 2026 con UTLAC - Ultra Trail del Lago di Como, presentato oggi a palazzo Lombardia. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Piccoli passi che fanno strada: finita la gara di mobilità casa-scuola; Straferrara 2026, la città corre verso il record: sport, comunità e spettacolo con grandi campioni; Tumore della prostata: via libera preliminare Fda a capivasertib per la forma PTEN-deficiente; No alla soppressione delle consigliere di parità, il Governo torni sui suoi passi. Migliaia di passi tra lago, città e montagne: sabato Como si ferma per l’Ultra TrailStrade chiuse all’alba tra centro, lungolago e salita verso Brunate per il passaggio dei runner dell’Ultra Trail del Lago di Como ... quicomo.it Migliaia di pagine di atti, e un'informativa dei carabinieri di MIlano in cui viene citata un'intercettazione del 14 aprile 2025 che per gli investigatori rappresenta l'apice degli elementi a suo carico. Facciamo il punto con Diletta Giuffrida - facebook.com facebook Migliaia di pagine di atti, e un'informativa dei carabinieri di MIlano in cui viene citata un'intercettazione del 14 aprile 2025 che per gli investigatori rappresenta l'apice degli elementi a suo carico. Facciamo il punto con Diletta Giuffrida x.com