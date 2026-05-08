Nelle ultime ore, circolano voci che sostengono che Michael Jackson sarebbe stato resuscitato grazie a un intervento del nipote Jaafar. Alcune fonti affermano che l'artista, considerato deceduto da anni, sia ora vivo e che questa notizia abbia suscitato grande attenzione sui social. La dichiarazione di Jaafar, che avrebbe affermato “Michael è vivo, lunga vita a Michael”, ha alimentato ulteriori discussioni tra i fan e gli utenti online.

“Michael è vivo, lunga vita a Michael”. sembra davvero un miracolo quello compiuto da Jaafar Jackson, nipote del re del pop (figlio del fratello maggiore Jermaine Jackson) che ha riportato in vita la leggenda del pop e decretato il successo dell’attesissimo successo del biopic su Michael Jackson: Michael. Accolto tiepidamente dalla critica, il film ha sbancato il botteghino, con un passaparola crescente tra i fan: oltre 440 milioni di dollari in tutto il mondo nelle prime settimane di programmazione. Anche in Italia, il debutto ha registrato numeri da record, superando i 6 milioni di euro nei primi giorni di uscita. La pellicola ripercorre l’intera vita di Michael Jackson, dai primi passi con i Jackson 5 fino al successo planetario come solista, esplorando sia i trionfi creativi che le complessità della sua vita privata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Michael Jackson è resuscitato. Grazie al nipote Jaafar

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