Mi espropriano la casa | possono farlo? Quanto mi devono pagare?

Una persona ha ricevuto dal Comune una comunicazione che annuncia l’esproprio della propria casa, accompagnata dalle planimetrie del progetto. La lettera, inviata insieme agli allegati, riguarda la procedura di esproprio e le eventuali indennità previste. La persona si chiede se questa operazione sia legale e quale importo dovrebbe ricevere come risarcimento. La questione riguarda le procedure amministrative e i diritti del proprietario durante il processo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La comunicazione del Comune arriva insieme alle planimetrie del progetto. In fondo agli allegati compare anche il numero della particella catastale: dentro quell’area destinata all’ampliamento di una strada, a una nuova linea ferroviaria o a un’opera pubblica c’è anche il terreno, il garage o la casa di proprietà. Negli ultimi anni interventi infrastrutturali e opere finanziate anche dal PNRR hanno riportato il tema dell’ espropriazione per pubblica utilità dentro progetti di ampliamento e riqualificazione che coinvolgono sempre più spesso proprietà private. L’ esproprio per pubblica utilità è previsto dall’ art. 42 della Costituzione e disciplinato dal D.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mi espropriano la casa: possono farlo? Quanto mi devono pagare? Notizie correlate Lascia 100mila euro alla «mia badante Valentina», ma ce ne sono due. «Gli eredi mi devono pagare», ma il giudice la condanna«Alla mia morte voglio lasciare un pensiero alla mia badante Valentina di 100mila euro». Leggi anche: Mikaela Shiffrin: “Si perde molto più di quanto si vinca. Ogni volta mi chiedo se potrà farlo di nuovo”