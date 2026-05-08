Metro A inciampa e finisce sui binari | la macchinista lo vede in tempo e ferma il convoglio
Un uomo è scivolato sui binari della metropolitana poco prima dell’arrivo del convoglio. La macchinista, avvisata tempestivamente dalla sala operativa, ha azionato i freni e fermato il treno prima che potesse verificarsi un incidente. L’episodio si è verificato in una stazione della linea A, senza che ci siano stati feriti o danni alla vettura. La dinamica è ancora sotto verifica da parte delle autorità competenti.
È scivolato sui binari della metropolitana poco prima che il convoglio entrasse in stazione. A salvarlo la prontezza della macchinista - avvisata dell'urgenza dalla sala operativa - che ha fermato il treno prima che potesse accadere l'irreparabile. A ringraziare la conducente Atac un passeggero.🔗 Leggi su Romatoday.it
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