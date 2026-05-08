METLEN ENERGY & METALS

Metlen Energy & Metals ha diffuso un comunicato stampa in cui fornisce un aggiornamento riguardo alle proprie attività. Nel documento, vengono condivise informazioni su progetti in corso e sui risultati ottenuti finora. La società ha annunciato dettagli relativi alle operazioni e alle strategie future, senza comunque entrare nel merito di dati finanziari o di decisioni legali specifiche. L'annuncio si rivolge principalmente a clienti, investitori e altri stakeholder interessati alle attività del gruppo.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE (“METLEN” O “LA SOCIETÀ”) AGGIORNAMENTO SUL TRADING Primo trimestre 2026: ottimo inizio del 2026 con una trasformazione strategica in accelerazione ATENE, Grecia e LONDRA, 8 maggio 2026 PRNewswire — METLEN Energy & Metals PLC (LSE Quotazione: MTLN, RIC: MTLN.L, Bloomberg: MTLN.LN Atene Quotazione: MTLN, RIC: MTLNr.AT, Bloomberg: MTLN.GA, ADR: MYTHY USA) annuncia oggi i dati preliminari relativi al primo trimestre del 2026. La Società ha registrato un ottimo inizio d’anno, grazie al solido slancio registrato nei settori dell’energia, dei metalli e delle infrastrutture, unitamente alla prosecuzione del programma di investimenti strategici, che preannuncia un rapido ritorno alla traiettoria a medio termine, annunciata in occasione del CMD tenutosi a Londra nell’aprile 2025.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - METLEN ENERGY & METALS The European Investment Bank supports METLEN Energy & Metals Notizie correlate METLEN Energy & Metals: Risultati Finanziari 2025COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ATENE, Grecia e LONDRA, 9 aprile 2026 /PRNewswire/ — METLEN Energy & Metals PLC (LSE Listing: MTLN, RIC:... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Londra: movimento negativo per Metlen Energy & Metals; Metlen Energy & Metals: ricavi del primo trimestre a 2,05 miliardi di euro, in crescita del 37% su base annua; METLEN ENERGY & METALS; Londra: scambi al rialzo per Metlen Energy & Metals. METLEN ENERGY & METALSEvangelos Mytilineos, presidente esecutivo, ha dichiarato: ... adnkronos.com Metlen Energy & Metals cautiously optimistic as quarterly sales growThe Athens-based energy and metallurgy company said total sales increased 37% to EUR2.05 billion in the first quarter from EUR1.50 billion the year prior. Energy sales increased 39%, Metals by 2.6% ... shareprices.com