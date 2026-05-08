Alle 19:15 di ieri, le previsioni meteo indicavano condizioni di tempo variabile al nord Italia, con un cielo prevalentemente sereno al mattino. Non sono stati segnalati eventi meteorologici estremi o piogge significative durante la giornata. La giornata si è svolta senza particolari disagi legati al clima, secondo le rilevazioni riportate alle ore 19:15.

meteo la buona giornata a queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è di poco o è regolarmente aperti con qualche piovasco tra Piemonte e Lombardia al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi Alpini e sulla Liguria sereno o poco nuvoloso altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo a con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con le precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in nottata attesi cieli coperti ovunque con ancora qualche piovasco sulle regioni del Medio Adriatico al sud e sulle Isole alla mattino nuvolosità...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 08-05-2026 ore 19:15

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