Nella mattina del 8 maggio 2026, le previsioni meteo per il nord Italia indicano condizioni generalmente serene, con poche precipitazioni o assenza di piogge. Le temperature si mantengono stabili e il cielo appare prevalentemente sereno o poco nuvoloso. La situazione è simile in molte zone del nord, dove il clima si presenta tranquillo e stabile all'inizio della giornata.

meteo a Buona giornata a queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è di poco o è regolarmente aperti con qualche piovasco tra Piemonte e Lombardia al pomeriggio instabilità il momento sui rilievi Alpini e sulla Liguria sereno o poco nuvoloso altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con le precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in nottata attesi cieli coperti ovunque con ancora qualche piovasco sulle regioni del Medio Adriatico al sud e sulle Isole alla mattino nuvolosità.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 08-05-2026 ore 06:15

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