Per sabato 9 maggio, a Modena il cielo sarà in gran parte sereno o parzialmente nuvoloso durante tutta la giornata. Non sono previste precipitazioni, quindi le condizioni atmosferiche resteranno abbastanza stabili. La temperatura massima prevista è di circa 20 gradi, mentre quella minima si aggirerà intorno ai 10 gradi. Le condizioni meteo favoriranno attività all'aperto senza problemi di pioggia.

A Modena cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3023m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo | Previsioni per sabato 9 maggio 2026

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