Nelle prossime ore, le previsioni indicano piogge concentrate nelle regioni centrali e instabilità diffusa al Sud. In particolare, sono attesi rovesci nel pomeriggio tra Lombardia e Liguria, con variazioni di temperatura tra le zone settentrionali e meridionali del paese. La situazione meteo mostra una divisione tra le aree più piovose al Centro e le regioni meridionali che sperimentano maggiore instabilità.

? Domande chiave Dove colpiranno esattamente i rovesci pomeridiani tra Lombardia e Liguria?. Come cambieranno le temperature tra Nord e Sud nelle prossime ore?. Quando arriverà il peggioramento nuvoloso previsto per Calabria e Basilicata?. Quali zone del Medio Adriatico saranno colpite dalle piogge notturne?.? In Breve Pomeriggio instabile su zone montuose alpine e lungo la costa ligure.. Piogge sparse colpiranno Marche e Abruzzo durante tutta la giornata.. Notte piovosa prevista sul Medio Adriatico con cieli coperti.. Calo termico delle minime previsto per Centro, Nord e Sardegna.. Venerdì 08 maggio 2026, alle ore 07:48, il cielo sopra l’Italia si presenta con una varietà di sfumature che condizionerà le attività mattutine in diverse regioni del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, l’Italia si divide: piogge al Centro e instabilità al Sud

Allerta maltempo sull'Italia. Venti di burrasca e mareggiate al sud

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